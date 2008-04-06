Путін підтвердив Бушеві, що буде прем`єр-міністром Росії

Обраний президент Росії Дмитро Медведєв буде надійним партнером у побудові зовнішньополітичних відносин Росії, у тому числі і з США. Таку думку висловив сьогодні чинний російський лідер Володимир Путін на спільній прес-конференції з президентом США Джорджем Бушем в Сочі. "Він повністю знаходиться в матеріалі як поточних справ, так і в стратегічному плані", - сказав В.Путін своєму американському колезі.

В.Путін наголосив, що Д.Медведєв "готовий до діалогу при пріоритеті національних російських інтересів". Він також нагадав, що, згідно з російською конституцією, зовнішню політику РФ визначає президент. При цьому, працюючи на різних посадах, Д.Медведев багато років "був співавтором зовнішньої політики держави", додав В.Путін.

Він також сказав, що "урядові Росії не бракує турбот, проблем і питань, перш за все у сфері економіки і розв`язання соціальних завдань". "Тому, що стосується вашого покірного слуги, якщо я стану прем`єр-міністром, я маю намір зосередити увагу і всі зусилля саме на цих завданнях", - підсумував російський президент.