Меркель заявила, що повернутися до формату самітів G8 неможливо

Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу в бундестазі, передає Бі-бі-сі. "Розвиток подій в Україні та причина, по якій ми зустрічаємося в Ельмау як G7, а не G8", - сказала вона.

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За словами Ангели Меркель, G8 являє собою співтовариство єдиних цінностей, серед яких - демократія і верховенство закону, і дії Росії в Україні поки що не відповідають їм.

Нагадаємо, в березні 2014 року лідери США, Британії, Франції, Німеччини, Японії, Італії і Канади спільно з керівництвом ЄС вперше з 1996 року зустрілися на саміті без Росії через анексію Криму.

У квітні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр від імені міністрів закордонних справ країн G7 висловив надію на те, що G7 знову зможе стати G8, якщо Кремль буде сприяти встановленню миру в Україні.