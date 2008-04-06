На президентських виборах у Чорногорії оприлюднені екзит-поли

У першому турі виборів президента Чорногорії лідирує нинішній глава держави, кандидат від Демократичної партії соціалістів Філіп Вуянович з результатом 52,4%, свідчать підсумки опитування на виході з виборчих ділянок (exit polls), проведеного Центром моніторингу.

Дані exit polls представник Центру моніторингу озвучив на прес-конференції в Підгориці.

Голова Соціалістичної народної партії Срджан Міліч набирає 11,3%, лідер "Сербського списку" Андрія Мандич - 19,3%, лідер "Руху за зміни" Небойша Медоєвич - 16,7%.

Голосування на всій території країни закінчилося. Якщо за підсумками опрацювання 100% бюлетенів хтось набере більше 50% голосів виборців, другий тур не проводитиметься.

Президент Чорногорії обирається строком на п`ять років.