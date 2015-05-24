У Чорне море увійшов американський есмінець

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Військово-морських сил США в регіоні "Європа-Африка", шостого флоту ВМС США.

"Присутність ракетного есмінця USS Ross у Чорному морі знову підтвердить відданість і налаштованість Сполучених Штатів зміцненню партнерських відносин та спільних бойових можливостей серед країн-членів НАТО та чорноморських регіональних партнерів", - сказано у повідомленні.

Читайте такожКанада направила фрегат в Середземне море моніторити українську кризу"Ми працюватимемо у тісній співпраці з нашими союзниками та партнерами, щоб зміцнити морську безпеку, готовність та військово-морський потенціал, щоб забезпечити мир і стабільність у регіоні", - наголосив командир есмінця Тед Горман.