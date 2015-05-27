Єврокомісія: повернення Росії в G7 зараз не на порядку денному
20:56, 27 травня 2015Світ
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Питання повернення Росії до складу G7 в даний час на порядку денному не стоїть.
Тиммерманс заявив, що питання повернення в формат G8 не варто / politikus.ru
Про це заявив віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс, повідомляє власний кореспондент УНІАН.
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"Після незаконної анексії Криму лідери G7 вирішили призупинити участь (Москви) в G8 до тих пір, поки Росія не змінить свій курс і ситуація не дозволить вести повноцінну дискусію. Але, як це цілком очевидно, це ще не на часі, і повернення до формату G8 не на порядку денному", - сказав він.
Франс Тіммерманс повідомив, що Євросоюз на саміті будуть представляти президент Європейської Ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.
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