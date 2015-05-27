Єврокомісія: повернення Росії в G7 зараз не на порядку денному

Про це заявив віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Після незаконної анексії Криму лідери G7 вирішили призупинити участь (Москви) в G8 до тих пір, поки Росія не змінить свій курс і ситуація не дозволить вести повноцінну дискусію. Але, як це цілком очевидно, це ще не на часі, і повернення до формату G8 не на порядку денному", - сказав він.

Франс Тіммерманс повідомив, що Євросоюз на саміті будуть представляти президент Європейської Ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.