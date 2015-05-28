Росія відправляє на Донбас черговий гумконвой

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу відомства.

Відзначається, що колона вийде з Донського рятувального центру МНС в Ростовській області. До її складу увійдуть більше 100 автомобілів, які доставлять понад 1000 тонн "гуманітарної допомоги".

У РФ запевняють, що в Донецьку і Луганську області вантажні автомобілі привезуть продукти харчування, в тому числі макаронні вироби, олію, манну, пшеничну, рисову, перлову і гречану крупи, а також будівельні матеріали та медикаменти.

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Це вже 28-я колона МНС з так званої "гуманітарною допомогою" для Донбасу.

Зазначимо, що Росія доставляє "гумпомощь" на Донбас із порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважає, що таким чином Кремль доставляє зброю та іншу допомогу бойовикам.