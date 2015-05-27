Порошенко не поїде до Польщі вболівати за "Дніпро" (оновлено)

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко.

"Зустріч президента України з новообраним президентом Польші перенесли. Домовились, що вона буде пізніше, так само, як і зустріч з президентом Коморовським", - сказав Цеголко.

Раніше представник штабу Дуди, відповідальний за організацію зустрічей нового глави держави, Кшиштоф Щерський повідомив, що запланована у Варшаві зустріч Президента України Петра Порошенка з новообраним главою Польської держави Анджеєм Дудою була відтермінована.

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Щерський зазначив, що сторони хотіли скористатися візитом Порошенка до Варшави на матч фіналу Ліги Європи і зазначив, що це була б приватна зустріч з Дудою, який офіційно вступить на посаду глави держави на початку серпня. Проте остаточно не вдалося узгодити календарі Дуди і Порошенка, і зустріч була перенесена на інший термін.