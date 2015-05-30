Могеріні дала оцінку "чорному списку" Росії: він необґрунтований і довільний

Про це йдеться в заяві речника Високого представника ЄС Федеріки Могеріні, розповсюдженій у суботу в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

В заяві зазначається, що в останні кілька місяців деяким європейським політикам було відмовлено у в'їзді в Росію. "Російська влада обґрунтувала ці відмови, посилаючись на включення цих осіб в конфіденційний "стоп-лист". Після кожної з цих відмов ЄС і держави-члени, чиї громадяни постраждали, неодноразово просили прозорості щодо змісту цього списку", - констатують в ЄС.

Наразі, список з 89 іменами був наданий російськими властями. "У нас немає жодної інформації про правові підстави, критерії та процес цього рішення. Ми розглядаємо ці заходи як довільні, необґрунтовані, особливо при відсутності будь-яких додаткових роз'яснень та прозорості", - наголошується в заяві.

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У цьому зв'язку в ЄС зазначили, що знаходяться в тісному контакті з відповідними державами-членами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що серед німецьких громадян, яким заборонений в'їзд до Росії, - депутат бундестагу від ХДС Карл-Георг Вельманн, заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Міхаель Фукс, депутати Європарламенту від "зелених" Ребекка Хармс і Даніель Кон-Бендіт, генеральний секретар Ради ЄС Уве Корзепіус, статс-секретар Міноборони Німеччини Катрін Зудер, член ХСС Бернд Поссельт та інспектор (командувач) ВПС Німеччини, генерал-лейтенант Карл Мюлльнер.