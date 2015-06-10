У Білорусі скасують ліміт на зберігання алкоголю в домашньому барі - ЗМІ
12:57, 10 червня 2015Світ
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Лукашенко доручив скасувати обмеження на зберігання алкоголю для фізичних осіб.
REUTERS
У Білорусі можуть скасувати ліміт на зберігання алкогольних напоїв для фізичних осіб. Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив чиновникам і депутатам опрацювати це питання детально і внести пропозиції на законодавчому рівні, повідомляє телеканал СТВ.
Жителям країни заборонено зберігати вдома більше 5 літрів безакцизного алкоголю і понад 15 літрів спиртовмісного напою, якщо на нього немає чеків з магазину.
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Наголошується, що раніше ЗМІ розповідали про курйозні випадки конфіскації алкоголю з домашніх запасів. Під обмеження потрапляли, наприклад, колекціонери.
Для підприємців правила гри залишаться незмінними.
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