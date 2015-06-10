У Білорусі скасують ліміт на зберігання алкоголю в домашньому барі - ЗМІ

У Білорусі можуть скасувати ліміт на зберігання алкогольних напоїв для фізичних осіб. Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив чиновникам і депутатам опрацювати це питання детально і внести пропозиції на законодавчому рівні, повідомляє телеканал СТВ.

Жителям країни заборонено зберігати вдома більше 5 літрів безакцизного алкоголю і понад 15 літрів спиртовмісного напою, якщо на нього немає чеків з магазину.

Читайте такожКлімкін переконаний, що Білорусь має європейські перспективи

Наголошується, що раніше ЗМІ розповідали про курйозні випадки конфіскації алкоголю з домашніх запасів. Під обмеження потрапляли, наприклад, колекціонери.

Для підприємців правила гри залишаться незмінними.