Генпрокуратура Німеччини закрила справу про прослуховування телефону Меркель

За даними німецьких ЗМІ, справу закрито у зв'язку з тим, що прокуратура не змогла знайти підтверджень інформації про прослуховування телефону Ангели Меркель, передає Бі-бі-сі. Розслідування тривало близько року.

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Про стеження американських спецслужб за канцлером Німеччини, яке нібито мало місце восени 2014 року повідомив щотижневий журнал Spiegel. Журналісти стверджували, що інформація про прослуховування мобільного телефону Ангели Меркель міститься в секретних документах американських спецслужб, переданих виданню колишнім співробітником АНБ Едвардом Сноуденом.

Публікація спровокувала міжнародний скандал. Відразу після появи статті Ангела Меркель зателефонувала президенту США Бараку Обамі і зажадала пояснень. Американська сторона запевнила канцлера, що не веде за нею ніякого спостереження і не має наміру його вести в майбутньому.