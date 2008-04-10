Медведєв не радить ООН втручатися в проблеми за межами Організації

Спроби вирішити глобальні проблеми за межами Організації Об`єднаних Націй можуть привести до непередбачених негативних наслідків, сказав обраний Президент Росії Дмитро Медведєв на зустрічі з Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном в середу, 9 квітня. Про це повідомляє "Reuters".

"Будь-які спроби врегулювати проблеми, порушуючи при цьому положення резолюцій ООН, як це трапилося в Косово, приведуть до негативних результатів і не сприятимуть досягненню миру і стабільності", - сказав Д.Медведєв, відкриваючи зустріч з Пан Гі Муном.

"Ви маєте рацію, що жодна держава, якою и впливовою і могутньою вона не була, не може вирішувати всі проблеми", - сказав Пан Гі Мун у відповідь на заяву Д.Медведєва.

Нагадаємо, Генсек ООН вперше після свого призначення на цю посаду в січні 2007 року прибув до Росії.

Серед питань дводенного візиту Пан Гі Муна фігурує косовске питання, яке обговорюватиметься на зустрічі Генсека ООН з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Москва сумнівається в неупередженому ставленні Генсека ООН до оголошення Косово незалежності від Сербії в лютому 2008 року і вважає що, резолюція Совбеза ООН по Косово відповідає інтересам Заходу.

США, Франція і Велика Британія визнали Косово, проте Росія виступила різко проти, вважаючи, що декларація про незалежність краю створила небезпечний прецедент і надалі загострюватиме обстановку на Балканах.

Обговорення косовскої проблеми в Раді Безпеки ООН призначене на 21 квітня.

ЛігаБізнесІнформ