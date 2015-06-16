Референдум про членство Великобританії в ЄС пройде не раніше осені 2016 року

Про це повідомляє Російська служба BBC.

В уряді пояснили, що прийняли таке рішення на прохання парламенту, стурбованого можливим збігом плебісциту з виборами мера Лондона і членів законодавчих органів Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Раніше стало відомо, що референдум пройде не раніше 2016 року. При цьому у Великобританії подібні плебісцити традиційно проводяться в травні або у вересні.

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Рішення про проведення референдуму було прийнято минулого тижня британським парламентом. Плебісцит повинен пройти до кінця 2017 року. В уряді пояснили, що з моменту приєднання країни до ЄС структура і характер союзу зазнали істотних змін.

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