Нобелівський комітет тимчасово припинив співпрацю з ФІФА
09:14, 16 червня 2015Світ
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Нобелівський комітет прийняв рішення припинити спільну роботу з ФІФА. Партнерство організацій зупинено до кінця розслідування корупційного скандалу.
Нобелівський комітет відмовився від співпраці з ФІФА / nbcnews.com
Нобелівський центр миру повідомив, що спільна робота буде припинена до тих пір, поки не зміняться обставини, передає dw.de. При цьому представники комітету відмовилися безпосередньо коментувати звинувачення в корупції, висунуті деяким функціонерам ФІФА.
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Партнерство Нобелівського комітету і ФІФА почалося в 2012 році. Організації стали родоначальниками ініціативи "Рукостискання за мир", яка закликає капітанів команд тиснути один одному руки перед матчем і таким же чином вітати суддів.
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