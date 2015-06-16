Нобелівський комітет тимчасово припинив співпрацю з ФІФА

Нобелівський центр миру повідомив, що спільна робота буде припинена до тих пір, поки не зміняться обставини, передає dw.de. При цьому представники комітету відмовилися безпосередньо коментувати звинувачення в корупції, висунуті деяким функціонерам ФІФА.

Читайте такожПрокуратура США оприлюднила деталі угоди з чиновником ФІФА Блейзером

Партнерство Нобелівського комітету і ФІФА почалося в 2012 році. Організації стали родоначальниками ініціативи "Рукостискання за мир", яка закликає капітанів команд тиснути один одному руки перед матчем і таким же чином вітати суддів.