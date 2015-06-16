Нобелівський комітет тимчасово припинив співпрацю з ФІФА

09:14, 16 червня 2015
Світ
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Нобелівський комітет прийняв рішення припинити спільну роботу з ФІФА. Партнерство організацій зупинено до кінця розслідування корупційного скандалу.

nbcnews.com

Нобелівський центр миру повідомив, що спільна робота буде припинена до тих пір, поки не зміняться обставини, передає dw.de. При цьому представники комітету відмовилися безпосередньо коментувати звинувачення в корупції, висунуті деяким функціонерам ФІФА.

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Партнерство Нобелівського комітету і ФІФА почалося в 2012 році. Організації стали родоначальниками ініціативи "Рукостискання за мир", яка закликає капітанів команд тиснути один одному руки перед матчем і таким же чином вітати суддів.

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