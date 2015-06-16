Розслідуванням катастрофи Boeing 777 на Донбасі займеться нова місія

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ з посиланням на начальника Головного слідчого управління СБУ Василя Вовка.

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"За завданням міжнародної спільної слідчої групи місія здійснюватиметься експертами з Національної поліції Нідерландів та СБУ за сприяння ОБСЄ. Розслідування, що триватиме максимум два тижні, спрямоване на збір доказів на підтримку чи спростування різних версій щодо обставин авіакатастрофи. Про хід та результати розслідування з цією місією не буде зроблено ніяких додаткових оголошень", - повідомили у прес-центрі.

У силовому відомстві також нагадали, що кілька тижнів тому було завершено пошукову місію. До Нідерландів відправлено людські залишки, особисті речі та уламки літака для подальшого розслідування.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.