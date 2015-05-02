Із Харкова до Нідерландів сьогодні відправлять 7 контейнерів з останками загиблих пасажирів МН17

Як передає кореспондент УНІАН, літак з контейнерами відправиться з міжнародного аеропорту "Харків".

Під час брифінгу, який пройшов перед церемонією прощання з загиблими, міністр безпеки та юстиції Королівства Нідерланди Герард ван дер Стюр повідомив, що міжнародна пошукова місія на місці падіння літака завершена.

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"Ми можемо говорити, що наша пошукова місія завершена, але це не означає, що в подальшому не будуть знайдені додаткові матеріали. Все, що можна було знайти, все, що ми могли зробити в рамках наших повноважень, ми зробили", - наголосив міністр.

За його словами, не ідентифікованими залишаються двоє громадян Голландії. Він також зауважив, що місія з розслідування катастрофи звернулася до всіх свідків, які могли бачити падіння літака на місці. Міністр зауважив, що на цей час не можливо говорити, коли суд розпочне слухання цієї справи, оскільки залишається ще дуже багато роботи.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур (МН17). Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.