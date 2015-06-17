Біля кордонів Латвії знову перехопили російські військові літаки

09:25, 17 червня 2015
Світ
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Винищувачі повітряної поліції НАТО перехопили 5 військових літаків Російської Федерації неподалік від кордону Латвії.

МиГ-31 / wikipedia.org

Про це йдеться у повідомленні Національних збройних сил Латвії у Twitter.

"Винищувачі повітряної поліції 16 червня перехопили над Балтійським морем неподалік Латвії літаки Іл-20, А-50, Ан-26 та два винищувачі МіГ-31, що належать збройним силам Росії", - йдеться у повідомленні.

При цьому повітряний простір країн Балтії порушено не було.

Як повідомлялося, активність російських військових літаків у Балтійському регіоні протягом минулого року потроїлася. Сили НАТО піднімались на перехоплення російських літаків понад 150 разів.

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