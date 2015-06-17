Біля кордонів Латвії знову перехопили російські військові літаки
09:25, 17 червня 2015Світ
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Винищувачі повітряної поліції НАТО перехопили 5 військових літаків Російської Федерації неподалік від кордону Латвії.
МіГ-31 / wikipedia.org
Про це йдеться у повідомленні Національних збройних сил Латвії у Twitter.
"Винищувачі повітряної поліції 16 червня перехопили над Балтійським морем неподалік Латвії літаки Іл-20, А-50, Ан-26 та два винищувачі МіГ-31, що належать збройним силам Росії", - йдеться у повідомленні.
Air Policing jets on 16 JUN in international airspace above the Baltic Sea near LV border identified RU AF 1x A-50, Il-20, An-26; 2x MiG-31.
— NBS (@Latvijas_armija) 16 Червень 2015
При цьому повітряний простір країн Балтії порушено не було.
Як повідомлялося, активність російських військових літаків у Балтійському регіоні протягом минулого року потроїлася. Сили НАТО піднімались на перехоплення російських літаків понад 150 разів.
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