МЗС Литви викликає посла РФ через російські кораблі у Балтійському морі

Міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс у четвер сказав, що Росія перешкоджає проведенню робіт, вимагаючи, щоб під час військових навчань у Балтійському морі судна змінювали курс, передає Delfi.

За словами міністра, таким чином Москва порушує конвенцію ООН.

"Найближчим часом буде викликаний посол Росії, і ми заявимо протест", - сказав міністр.

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За словами Лінкявичюса, Литва вже направила Росії три такі ноти, однак відповіді не отримала.

"Це, на жаль, повторюється не вперше від березня місяця. ВМС Російської Федерації, на наш погляд, порушують Конвенцію ООН з морського права, порушують право міжнародного судноплавства і перешкоджають економічній діяльності в економічній зоні", - сказав Лінкявічюс.

Раніше УНІАН повідомляв, що НАТО збільшить інтенсивність навчань в Балтійському регіоні через дії РФ.