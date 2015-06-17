ЄС опублікував список "податкових гаваней"
17:48, 17 червня 2015Світ
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У список увійшли кілька карликових країн, що розташовані на території Європи - наприклад, Монако та Ліхтенштейн.
REUTERS
Євросоюз опублікував список країн і територій, які, на думку Брюсселя, допомагають своїм фінансовим резидентам ховатися від сплати податків, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
У список увійшли більшість держав Карибського басейну, таких як Кайманові острови, азіатські території, в тому числі Бруней і Гонконг, а також кілька карликових країн, розташованих на території Європи - наприклад, Монако та Ліхтенштейн.
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В опублікованій Брюсселем заяві сказано, що Євросоюз прийме необхідні заходи, щоб змусити "податкові сховища" діяти у відповідності з міжнародними фінансовими стандартами.
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