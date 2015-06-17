У Санкт-Петербурзі невідомі спалили агітаційний автомобіль прихильників "ДНР" і "ЛНР"

Про це в середу, 17 червня, повідомляє inforesist.org з посиланням на сторінку російського пропагандистського руху в соціальних мережах.

Читайте такожЗа "ла-ла-ла" про Путіна у Москві оштрафували 14 активістів

"В Санкт-Петербурзі, після попереджувальних пострілів в лобове скло і вандалізму, НОДівська ("Національно-визвольний рух Донбасу" - УНІАН) машина в ніч на 16 червня була спалена повністю, з усіма прапорами і плакатами", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що активісти "НОД" збиралися 17 червня провести мітинг в підтримку терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Повідомляється, що раніше по всьому Санкт-Петербургу поширювали листівки з текстами "Бізнес зеків Новоросії на крові росіян" і "Досить відправляти кращих синів Росії на війну з братньою Україною".