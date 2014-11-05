У Москві націоналісти спалили прапор "Новоросії"

Про це йдеться на сторінці об'єднання ВКонтакте. Всього в акції взяли близько двадцяти осіб.

Вони пройшли по Казарменому провулку в районі Покровського бульвару.

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В руках вони несли банер із гаслами українською мовою "Воля народам! Воля людині", скандуючи при цьому антивоєнні слова.

Наприкінці заходу був спалений прапор так званої "Новоросії".