У Москві націоналісти спалили прапор "Новоросії"
01:43, 05 листопада 2014Світ
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Активісти так званого "Націонал-революційного блоку" та деякі інші націоналістичні організації влаштували неузгоджену із владою ходу по Москві, в ході якого спалили прапор самопроголошеної "Новоросії".
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Про це йдеться на сторінці об'єднання ВКонтакте. Всього в акції взяли близько двадцяти осіб.
Вони пройшли по Казарменому провулку в районі Покровського бульвару.
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В руках вони несли банер із гаслами українською мовою "Воля народам! Воля людині", скандуючи при цьому антивоєнні слова.
Наприкінці заходу був спалений прапор так званої "Новоросії".
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