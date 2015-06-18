Держборг США може стати перешкодою для зростання економіки протягом 10 років – The Washington Times

Зростаючий державний борг США може стати перешкодою для зростання американської економіки протягом 10 років, що може спонукати уряд Сполучених Штатів позичати ще більше, пише з посиланням на доповідь Управління конгресу США по бюджету The Washington Times, передає DT.ua.

Конгресмени рекомендують в терміновому порядку розпочати скорочення бюджету або збільшити оподаткування, адже відкладання жорстких економічних заходів призведе до гірших наслідків. В доповіді Управління конгресу США за державні інвестицій названі неефективними, які складають половину від приватних.

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Також практика перерозподілу фінансових потоків на користь бідних, як вважають в Конгресі, гальмує розвиток економіки.

"Довгострокові перспективи федерального бюджету США різко погіршилися за останні сім років", - підкреслюється в доповіді. "Наш національний обов'язок виходить з-під контролю", - вважає голова комітету з бюджету палати представників Те Прайс.

В Конгресі вважають, що тенденція найближчих років дозволить економіці США вийти зі спаду, який почався ще при попередньому президенті Джорджі Буші-молодшому. Проте постаріння населення, зростання витрат на охорону здоров'я і все більш щедрі обіцянки державної допомоги найближчим часом можуть повернути назад цю тенденцію і повернути щорічний дефіцит назад, накопичуючи велике боргове навантаження, яке стане серйозним гальмом для зростання економіки США.

Наприкінці минулого року вперше за багато десятиліть США втратили статус найбільшої економіки у світі, а Китай став номером один. Обсяг національного економічного виробництва за 2014 рік в Китаї склав 17,6 трлн дол, а в США ця цифра досягла 17,4 трлн дол. У той же час, економіка США в третьому кварталі 2014 року продемонструвала рекордні темпи зростання за десятиліття, додавши 5,0% і тим самим перевищивши первинні очікування, чому сприяло збільшення споживчих витрат і виробничих інвестицій.