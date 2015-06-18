Держборг США може стати перешкодою для зростання економіки протягом 10 років – The Washington Times
Конгресмени рекомендують в терміновому порядку розпочати скорочення бюджету або збільшити оподаткування.
Зростаючий державний борг США може стати перешкодою для зростання американської економіки протягом 10 років, що може спонукати уряд Сполучених Штатів позичати ще більше, пише з посиланням на доповідь Управління конгресу США по бюджету The Washington Times, передає DT.ua.
Конгресмени рекомендують в терміновому порядку розпочати скорочення бюджету або збільшити оподаткування, адже відкладання жорстких економічних заходів призведе до гірших наслідків. В доповіді Управління конгресу США за державні інвестицій названі неефективними, які складають половину від приватних.
Читайте такожАналітики опублікували прогноз на найближчі 10 років: колапс РФ, чотири Європи та 16 міні-Китаїв
Також практика перерозподілу фінансових потоків на користь бідних, як вважають в Конгресі, гальмує розвиток економіки.
"Довгострокові перспективи федерального бюджету США різко погіршилися за останні сім років", - підкреслюється в доповіді. "Наш національний обов'язок виходить з-під контролю", - вважає голова комітету з бюджету палати представників Те Прайс.
В Конгресі вважають, що тенденція найближчих років дозволить економіці США вийти зі спаду, який почався ще при попередньому президенті Джорджі Буші-молодшому. Проте постаріння населення, зростання витрат на охорону здоров'я і все більш щедрі обіцянки державної допомоги найближчим часом можуть повернути назад цю тенденцію і повернути щорічний дефіцит назад, накопичуючи велике боргове навантаження, яке стане серйозним гальмом для зростання економіки США.
Наприкінці минулого року вперше за багато десятиліть США втратили статус найбільшої економіки у світі, а Китай став номером один. Обсяг національного економічного виробництва за 2014 рік в Китаї склав 17,6 трлн дол, а в США ця цифра досягла 17,4 трлн дол. У той же час, економіка США в третьому кварталі 2014 року продемонструвала рекордні темпи зростання за десятиліття, додавши 5,0% і тим самим перевищивши первинні очікування, чому сприяло збільшення споживчих витрат і виробничих інвестицій.