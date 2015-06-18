Путіна та його "приятелів" не можна прирівнювати до всього російського народу - голландський правозахисник

До Заходу повернулося почуття реальності, схоже, фаза заперечення підходить до кінця.

Про це говорить голландський правозахисник та генеральний секретар міжнародної організації Глобальна ініціатива у психіатрії Роберт ван Ворен в матеріалі для журналу "Новое время".

Ворен посилається на звіт "Російський виклик" лондонського аналітичного центру Chatham House. Він каже, що аналітики відзначають: конфлікт в Україні є переломним моментом для майбутнього всієї Європи.

"Автори застерігають: НАТО та ЄС можуть розпастися перед обличчям російської агресії, яка посилюється, і яку підстьобує очевидна неготовність ЄС встати на захист своїх принципів. Поразка України, на їхню думку, підвищить ризик нових авантюр Кремля і зменшить шанси на те, що з часом у РФ відбудуться зміни на краще. Звіт також містить дуже лякаючи висновок: Росія готова за певних обставин застосувати тактичну ядерну зброю", - каже Ворен.

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Ключовим у звіті є той факт, що у трагедії Захід нікого звинувачувати, крім себе самого. Правозахисник заявляє, що крім пошуку причин повної зневаги російського президента до міжнародного права, в документі підкреслюється: не можна прирівнювати Путіна та його "приятелів" до всього російського народу, який значною мірою є заручником цього корумпованого режиму.

"Дійсно, в процесі позбавлення від Путіна росіяни є найбільш важливим, більш того, незамінним союзником Заходу. Як би не засмучувало те, що вони продовжують миритися з цим режимом, в основі нової політики щодо РФ має стати саме налагодження контакту з простими росіянами", - підсумовує Ворен.

Повний текст думки Роберт ван Ворен читайте у випуску журналу "Новое время" завтра, 19 червня.