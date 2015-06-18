У СРСР ніколи не брязкали зброєю масового ураження - екс-глава МЗС Фінляндії

У СРСР ніколи не брязкали зброєю масового ураження і не торгували футболками в стилі «плювати на санкції - у нас є ядерні ракети». Про це заявив екс-глава МЗС Фінляндії, депутат парламенту від соціал-демократичної партії Ерккі Туоміоя, повідомляє Yle.

Політик висловив стурбованість тим, що в Росії зростає атмосфера нарощування озброєння

На думку колишнього міністра закордонних справ, плани російського керівництва збільшити військовий арсенал на 40 міжконтинентальних ракет з ядерними боєголовками свідчать, тим не менш, не про підготовку до війни, а про загальне загострення міжнародної обстановки. Заява Росії, що пролунала минулого тижня, стала відповіддю США, які збираються посилити свою присутність у Східній Європі.

В інтерв'ю ранковій телевізійній програмі Ylen Aamu-tv Туоміоя сказав, що подібним чином обидві сторони демонструють одна перед одною свою міць. Особливо у Туоміоя викликає занепокоєння те, що Росія хизується ядерним потенціалом.

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"У Радянському Союзі, наприклад, ніколи не брязкали зброєю масового ураження і не торгували футболками в стилі "плювати на санкції - у нас є ядерні ракети". Все це говорить про клімат, який не може не викликати занепокоєння", - сказав Туоміоя.

"Коли демонструють силу і погрожують подібним чином, завжди є ризик нещасного випадку, який може спровокувати розширення конфлікту. Я не вірю, що хтось планує розпочати широкомасштабну війну. Риторика, однак, така, що з обох сторін готуються до найгіршого. Відбувається те, чого не відбувалося останні 25 років після закінчення холодної війни", - додав він.