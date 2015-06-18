Греція не виключає вихід з ЄС через недосягнення угоди з кредиторами

Про це пише Дождь з посиланням на опубліковане в середу, 17 червня на сайті регулятора офіційне повідомлення.

«Провал у досягненні угоди означатиме початок хворобливого курсу, який призведе спочатку до дефолту Греції, до виходу країни з єврозони, і, що більш імовірно, до виходу з Європейського союзу», — йдеться в офіційному повідомленні грецького регулятора.

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Результатом найгіршого сценарію кризи регулятор називає рецензії, різке падіння доходів населення, експонентний ріст безробіття і крах економіки Греції.

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