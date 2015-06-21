У Словаччині поліція затримала десятки учасників антиміграційного мітингу

Представники поліції повідомляють, що демонстранти були затримані після того, як були пошкоджені поліцейські автомобілі і сталися напади на глядачів велогонки, пише Радіо Свобода.

Марш був організований за допомогою соціальної мережі Facebook, і був проведений на знак протесту проти пропозиції ЄС, що закликає кожну країну Євросоюзу прийняти обов'язкові квоти мігрантів.

Читайте такожУгорщина побудує стіну на кордоні з Сербією для обмеження потоку мігрантівКвота Словаччини, населення якої становить 5,5 мільйона чоловік і заснована на низькому показнику імміграції, буде 785 біженців протягом двох років. Словацькі ЗМІ повідомили про демонстрації в кілька тисяч чоловік.

ЄС проведе саміт наступного тижня, щоб обговорити хвилю імміграції в Європу з Близького Сходу і Північної Африки.