Лідери ЄС та Греція домовилися продовжити до 24 червня переговори щодо виходу Афін з фінансової кризи

Про це у понеділок в Брюсселі на прес-конференції по завершенні позачергового саміту ЄС, який був скликаний через кризу в Греції, повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск, передає власний кореспондент УНІАН.

Він назвав "позитивним кроком" нові пропозиції уряду Греції, які будуть проаналізовані вже найближчими годинами. "Прем'єр-міністр Ціпрас запевнив нас, що є бажання конструктивно працювати. Як показали останні години, ми бачимо, що всі сторони повністю привержені знайти рішення. Нові пропозиції Греції є позитивним кроком, який буде оцінений інституціями. Вони будуть оцінені найближчими годинами", - сказав Туск.

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За його словами, зараз робота продовжить в Єврогрупі. "Прем'єр-міністр Ціпрас та існтитуції будуть зараз працювати разом, щоб Єврогрупа змогла досягти результату до вечора середи та запобігла ранку четверга", - наголосив президент Європейської Ради.

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Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер висловив впевненість, що цієї середи Єврогрупа досягне результат, який буде переданий Європейській Раді у четвер. "Я переконаний, що це не тільки наміри завершити процес. Ми його завершимо на цьому тижні", - вважає він.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери ЄС запропонували конкретні заходи для зміцнення економічного та валютного союзу. Їхня імплементація почнеться вже 1 липня, а завершення плану передбачене в 2025 році.