РФ обладнає пункти пропуску на кордоні з Україною засобами примусової зупинки транспорту
Росія на кордоні з Україною, в першу чергу на ділянці захопленій проросійськими бойовиками встановить засоби примусової зупинки транспорту.
Про це заявив керівник ФКДУ Росгранстрой Олексій Шестопалов, відповідаючи на запитання УНІАН про те, які заходи планується зробити для зміцнення пунктів пропуску, що межують з Донецькою і Луганською областями. Він зазначив, що це буде зроблено, щоб не допустити вторгнення на російську територію.
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Він повідомив, що рішення про посилення пунктів пропуску прийнято Радою безпеки РФ "у районі бойових дій".
"Було розпорядження про проведення додаткових робіт, ми з цією метою спланували облаштування всіх пунктів пропуску, й зараз ця робота проводитиметься з обладнання засобами примусової зупинки транспорту. Ні для кого не секрет, що іноді трапляється, коли на машинах збивають шлагбаум і намагаються в'їхати або виїхати, більше маємо випадків, коли в'їжджають до Росії", - сказав Олексій Шестопалов.
За його словами, це буде зроблено за прикладом, як перед залізничними переїздами, де встановлюються автоматичні бар'єри.
Він повідомив, що таких бар'єрів уже закуплено 155 штук і вони встановлюватимуться, в першу чергу, на кордоні з Україною.
Крім цього, Олексій Шестопалов заявив, що вживаються заходи для захисту персоналу пунктів пропуску і людей, "коли може прилетіти сліпа куля".
При цьому він повідомив, що вже зараз уразливі елементи пунктів пропуску (фасади будівель, приміщення з серверами, дизель-електростанції) на цій ділянці кордону обкладені мішками з піском, також обладнані тимчасові укриття в оглядових ямах.
За його словами, зараз планується замінити мішки з піском броньованим склом.