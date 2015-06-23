РФ обладнає пункти пропуску на кордоні з Україною засобами примусової зупинки транспорту

Про це заявив керівник ФКДУ Росгранстрой Олексій Шестопалов, відповідаючи на запитання УНІАН про те, які заходи планується зробити для зміцнення пунктів пропуску, що межують з Донецькою і Луганською областями. Він зазначив, що це буде зроблено, щоб не допустити вторгнення на російську територію.

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Він повідомив, що рішення про посилення пунктів пропуску прийнято Радою безпеки РФ "у районі бойових дій".

"Було розпорядження про проведення додаткових робіт, ми з цією метою спланували облаштування всіх пунктів пропуску, й зараз ця робота проводитиметься з обладнання засобами примусової зупинки транспорту. Ні для кого не секрет, що іноді трапляється, коли на машинах збивають шлагбаум і намагаються в'їхати або виїхати, більше маємо випадків, коли в'їжджають до Росії", - сказав Олексій Шестопалов.

За його словами, це буде зроблено за прикладом, як перед залізничними переїздами, де встановлюються автоматичні бар'єри.

Він повідомив, що таких бар'єрів уже закуплено 155 штук і вони встановлюватимуться, в першу чергу, на кордоні з Україною.

Крім цього, Олексій Шестопалов заявив, що вживаються заходи для захисту персоналу пунктів пропуску і людей, "коли може прилетіти сліпа куля".

При цьому він повідомив, що вже зараз уразливі елементи пунктів пропуску (фасади будівель, приміщення з серверами, дизель-електростанції) на цій ділянці кордону обкладені мішками з піском, також обладнані тимчасові укриття в оглядових ямах.

За його словами, зараз планується замінити мішки з піском броньованим склом.