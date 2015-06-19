Росія знову заблокувала розширення місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

Так, 18 червня в ході засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні держави-учасниці ухвалили лише рішення про продовження мандату Місії на наступні три місяці, зазначили в МЗС.

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"Вважаємо, що така позиція РФ є промовистим свідченням відсутності готовності і бажання російської влади здійснювати конкретні практичні кроки для забезпечення повного виконання Мінських домовленостей, одним з підписантів яких є російська сторона", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві України.

МЗС знову закликало Росію забезпечити виконання п. 4 Мінського протоколу, яким передбачається здійснення постійно діючого моніторингу на українсько-російському кордоні та верифікації з боку ОБСЄ.

"З огляду на триваюче постачання Росією до окремих районів Донецької та Луганської областей важких озброєнь, техніки, регулярних військ та найманців проведення ОБСЄ ефективного моніторингу цієї ділянки українсько-російського кордону має вирішальне значення для мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - підкреслили в міністерстві.