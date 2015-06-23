Поліція Вірменії обіцяє відшкодувати збиток, заподіяний журналістам під час розгону мітингу в Єревані

Як пише Новости-Армения, про це начальник поліції Вірменії Володимир Гаспарян повідомив гюмрійскому телеканалу «Gala TV».

У вівторок рано вранці поліцейські розігнали демонстрацію на Проспекті Маштоца в Єревані, недалеко від будівлі адміністрації президента Вірменії. Близько 240 осіб були піддані приводу, майже всіх вже відпустили. Постраждали 25 осіб.

Серед доставлених в поліцейське відділення - представники низки ЗМІ, такі як телеканал «Гала», вірменська служба Радіо Свобода, газета «Айкакан жаманак», видання «HETQ», news.am panarmenian.net, Epress.am, 1in.am Armtimes.com.

У деяких журналістів були розбиті фото - і відеокамери.

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Говорячи про дії своїх підлеглих, Гаспарян зазначив, що поліція довгий час виявляла терпимість, але залишати центральний проспект столиці заблокованим, означало б порушити права інших громадян.

«Якщо хтось хоче встановити законність, то незаконними методами зробити це можна», - зазначив начальник поліції.

Гаспарян попросив вибачення у журналістів за використання у відношенні до них сили, зазначивши, що службове розслідування за короткі терміни з'ясує обставини інциденту.

Як повідомляв УНІАН, акція протесту стартувала в п'ятницю на площі Свободи в Єревані і ввечері в понеділок переросла в ходу до резиденції президента. У вівторок вранці поліцейські розігнали демонстрантів проти подорожчання електроенергії і перекрили центральний проспект Маршала Баграмяна.

Учасники акції протесту вимагали скасувати рішення комісії з регулювання комунальних послуг від 17 червня про підвищення тарифу на електроенергію.