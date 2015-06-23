У Гюмрі поліція розігнала демонстрантів, які підтримали протести в Єревані
Поліція Вірменії розігнала акцію протесту проти підвищення тарифів на електроенергію в Гюмрі, організовану на підтримку аналогічної демонстрації в Єревані.
Як повідомляє Росбалт з посиланням на ГАЛА ТБ, поліцейські розігнали акцію протесту у вівторок вранці із застосуванням спецзасобів, в тому числі водометів. В ході розгону були затримані не менше 12 активістів.
Поліцейські мотивували затримання тим, що учасники акції припаркували автомобілі в непередбаченому для цього місці, що перешкоджало руху транспорту. В даний час жителі Гюмрі збираються біля відділення поліції з вимогою звільнити учасників мирної акції.
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За даними ЗМІ, поліцейські в ході розгону акції побили і затримали журналіста ГАЛА ТБ Пайлака Фархадяна, який висвітлював акцію протесту в Єревані.
Нагадаємо, мирна акція протесту проти підвищення тарифів на електроенергію почалася в Гюмрі напередодні ввечері. Аналогічний захід проходив у Єревані з 19 червня. Сьогодні вранці демонстрація в столиці Вірменії також була розігнана поліцією.