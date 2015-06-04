В ЄС створено команду для протидії російській пропаганді

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Ceske Noviny.

Речниця високого представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Майя Коч’янчич повідомила, що команду з боротьби з російською пропагандою вже створено і повною мірою вона запрацює з осені.

"У зв’язку з нещодавньою появою документального фільму, який викривлює історію вторгнення до Чехословаччини 1968 року, ми вітаємо той факт, що в команду Брюсселя ввійде чех", - сказала речниця МЗС Чехії Міхаела Лагронова.

Читайте такожВ Україні набула чинності заборона на пропагандистські російські фільми"Я дуже ціную той факт, що МЗС номінувало мене на цю посаду, і я радий, що пройшов відбір зовнішньополітичної служби ЄС. Я переконаний, що це дуже важливе завдання", - повідомив Якуб Каленський.

Раніше УНІАН повідомляв, що донька вбитого в Москві російського опозиціонера Бориса Нємцова Жанна назвала пропаганду російських державних ЗМІ "дуже ефективною", яка "грає найголовнішу роль у зміцненні диктатури і позбавлення людей їх прав". Нємцова також порівняла російську пропагандистську машину із "зброєю масового знищення мізків росіян".