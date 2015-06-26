Російський турист про теракт в Тунісі: терористи підійшли до пляжу на катері

Про це в інтерв'ю Газеті.ру розповів російський турист Петро Алексєєв, який перебуває в готелі Riu Imperial в Тунісі.

"Десь об 11.50 я побачив, що на ресепшені почалася якась двіжуха, побігли сек'юріті зі стурбованими обличчями. Мені, природно, теж стало необхідно дізнатися, в чому там справа, тому я пішов за ними", - розповів він.

Читайте такожСеред загиблих при нападі на готель в Тунісі в основному громадяни Британії та Німеччини (фото)За його словами, на першій лінії біля берега лежали три трупи: один літній чоловік та дві літні жінки, які виглядали, як туристи із Західної Європи — англійці, німці або італійці, може. Сек'юріті, які перебували на першій береговій лінії, розповіли Петру, що терористи підійшли на катері і з нього розстріляли туристів з автоматів.

"Зараз я перебуваю в готелі, ніякої паніки немає, життя йде за звичайним розкладом, як і було. Всі сидять, їдять, добре проводять час, знімають на відео, як літають військові вертольоти, ходять військові катери. Весь рух військової техніки відбувається десь за 200 метрів ліворуч від готелю Club Selima. Персонал теж поводиться дуже спокійно, всім кажуть «без паніки», але якоїсь конкретної інформації не дають. Інформації про те, що відбувається в інших готелях і скільки всього жертв, у нас практично немає", - сказав Петро.