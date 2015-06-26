У Сирії бойовики ІД підірвали будівлю управління безпеки, є загиблі

"Є загиблі і поранені, в тому числі військові і співробітники безпеки, в результаті подвійного теракту, організованого бойовиками ІД біля будівлі управління безпеки в районі ан-Нашва у місті Ель-Хасаке", — повідомив РІА "Новости" очевидець.

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За словами очевидців, в результаті вибуху обвалилася значна частина будівлі.

Декількома годинами раніше терористи підірвали начинену вибухівкою вантажівку біля спортивного містечка.

Таким чином, за минулі три доби, в найбільшому курдському поселенні — Ель-Хасаке на північному сході Сирії було скоєно близько восьми терактів.