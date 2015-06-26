Спецслужби США та Британії намагаються встановити зв'язок між терактами у Франції та Тунісі - ЗМІ

Спецслужби США та Великобританії намагаються встановити, чи пов'язані між собою теракти у Франції, Кувейті, Тунісі та Сомалі. Про це повідомило сьогодні інформаційне агентство Bloomberg.

За відомостями джерел у розвідувальних службах, поки ніяких підтверджень наявності зв'язку між терактами не знайдено, передає ТАСС.

На думку одного зі співробітників розвідки США, ім'я якого не розголошується, "ці атаки можуть свідчити про те, що бойовики "Ісламського держави" успішно використовують Інтернет та інші засоби зв'язку, щоб наносити удари по противникам, які знаходяться поза утримуваними ними територіями в Сирії та Іраку". Даний співрозмовник агентства також нагадав, що раніше на цьому тижні бойовики ІД виступали із закликами здійснювати теракти в період священного для мусульман місяця рамадан.

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Як повідомлялося раніше, у зазначених чотирьох державах були здійснені теракти. У французькому місті Сен-Кантен-Фаллавьє зловмисник на машині протаранив ворота підприємства Air Products. Після цього він підірвав частину балонів з газом, що знаходилися на території заводу. Одна людина загинула, двоє поранені.

У Кувейті, за даними ЗМІ, в результаті вибуху в шиїтській мечеті в районі Ес-Савабер у Ель-Кувейті під час п'ятничної молитви загинули 25 осіб. За свідченням очевидця, теракт здійснив смертник.

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У туніському місті Сус в результаті нападу на готелі "Імперіал Мархаба" та "Совіва" загинули 27 осіб, 20 отримали поранення. Як повідомило міністерство внутрішніх справ країни, серед жертв теракту є громадяни інших країн, у тому числі Німеччини та Великобританії. Напад було здійснено невідомими, які відкрили вогонь з автоматичної зброї по відпочиваючим.

У сомалійській столиці Могадішо, за даними поліції, троє військовослужбовців загинули в результаті вибуху замінованого автомобіля. Відповідальність за цей теракт взяло на себе угруповання "Аш-Шабаб".