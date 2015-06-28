На гей-параді в Сан-Франциско відбулася стрілянина

Як повідомляє Associated Press з посиланням на поліцію, стрілянину влаштували кілька молодих людей після того, як між ними виникла сварка, передає Lenta.ru. На відеозаписі, розміщеному в інтернеті, видно, що пролунало 4 постріли, після чого десятки людей кинулися геть з місця події.

Читайте такожУ США невідомі влаштували стрілянину на спортивному майданчику та в житловому кварталіВ результаті інциденту постраждав 64-річний чоловік, який отримав поранення в руку. Він госпіталізований в стабільному стані, його життя поза небезпекою.

За підозрою в причетності до стрілянини затримано кілька людей. У поліції заявляють, що інцидент не пов'язаний з гей-парадом.

Гей-парад проводився на наступний день після того, як Верховний суд США прийняв рішення про легалізацію реєстрації одностатевих шлюбів на всій території країни.