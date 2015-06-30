Данія запровадить контроль на кордоні з Німеччиною
13:15, 30 червня 2015Світ
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Данія встановить контроль на кордоні з Німеччиною для припинення в'їзду на свою територію нелегальних мігрантів і перевезення контрабандних товарів.
Данія відновить контроль на своєму кордоні з Німеччиною / fb.ru
Про це, як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters, міністр закордонних справ Данії Крістіан Дженсен заявив своєму німецькому колезі Франку-Вальтеру Штайнмаєру.
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За словами датського дипломата, обмежувальні заходи будуть введені у відповідності з правилами, встановленими в країнах шенгенської зони.
У 2011 році Копенгаген на кілька місяців вводив контроль на кордоні з Німеччиною. Тоді прикордонники отримали право оглядати автомобілі, які в'їжджають в Данію. Ця міра викликала невдоволення в Брюсселі.
Контроль на кордоні Данії та Німеччини не здійснюється в зв'язку з тим, що обидві країни входять в шенгенську зону.
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