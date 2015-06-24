Британський прем'єр хоче зміцнити кордон з Францією через мігрантів

Про це заявив прем'єр-міністр країни Девід Кемерон, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. "Ми розмірковуємо над тим, щоб розмістити на тій стороні каналубільше персоналу і збільшити кількість груп, які матимуть у своєму складі спеціально навчених собак", - сказав Девід Кемерон.

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"Ще більше роботи потрібно зробити в плані встановлення огорожі не тільки навколо порту Кале, але і навколо входу в тунель під Ла-Маншем", - додав він.