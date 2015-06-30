ЗМІ: Кількість загиблих під час аварії військового літака в Індонезії може перевищити 50
13:47, 30 червня 2015Світ
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Число загиблих в результаті краху індонезійського військово-транспортного літака Hercules C-130 у місті Медан на півночі острова Суматра може перевищити 50 осіб.
REUTERS
Про це розповів представник рятувальної служби Індонезії Хісара Турніпа, повідомляє РИА Новости з посиланням на Сіньхуа.
"Число загиблих продовжує зростати,... так як в польотному листі йдеться про 55 пасажирів", — цитує агентство Турнипа.
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За даними агентства, на даний момент в Центральну лікарню імені Адама Маліка у місті Медан були доставлені тіла 30 загиблих, серед них п'ять членів екіпажу.
Як повідомляв УНІАН, в результаті падіння військово-транспортного літака на готель і житлові будинки на півночі індонезійського міста Медан, загинули 38 людей.
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