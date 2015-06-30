Кількість загиблих при падінні військового літака на готель в Індонезії досягла 38 осіб

Про це повідомляє влада Індонезії, передає "Українська правда" з посиланням на Reuters. Наголошується, що кількість жертв може зрости. У той же час представники Червоного Хреста повідомили, що за останніми даними, загинули 38 людей.

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Військовий представник Фуад Бася повідомив, що на борту літака "Геркулес С-130" було 12 членів екіпажу, в тому числі пілот. Тіла п'яти з них були знайдені.

Літак був випущений в 1964 році.