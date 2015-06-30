Кількість загиблих при падінні військового літака на готель в Індонезії досягла 38 осіб
12:08, 30 червня 2015Світ
705 0
В результаті падіння військово-транспортного літака на готель і житлові будинки на півночі індонезійського міста Медан, загинули 38 людей.
В результаті падіння літака за останніми даними, загинули 38 осіб / @boppinmule
Про це повідомляє влада Індонезії, передає "Українська правда" з посиланням на Reuters. Наголошується, що кількість жертв може зрости. У той же час представники Червоного Хреста повідомили, що за останніми даними, загинули 38 людей.
Читайте такожВ Індонезії військовий літак впав на житлові будинки, є загиблі (фото, відео)
Військовий представник Фуад Бася повідомив, що на борту літака "Геркулес С-130" було 12 членів екіпажу, в тому числі пілот. Тіла п'яти з них були знайдені.
Літак був випущений в 1964 році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter