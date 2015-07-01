ООН: за півроку до берегів Європи морським шляхом прибуло 137 тисяч мігрантів

Про це повідомляє агентство ООН у справах біженців, передає радіо "Свобода". Кількість мігрантів зросла більш ніж на 80% у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року, зазначають фахівці.

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Найбільший тягар, пов’язаний із прийомом мігрантів, припадає на країни Південної Європи.

Найбільше за півроку до берегів Європи прибуло сирійців – майже 44 тис. Другу і третю позиції за числом біженців до Європи утримують Еритрея та Афганістан.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня на саміті глав держав та лідерів Євросоюзу у Брюсселі країни ЄС домовились розподілити між собою загалом 60 тис. мігрантів, які прибули чи прибудуть до Європи. Розподіл мігрантів відбуватиметься на добровільних засадах.

Перерозподіл стосуватиметься насамперед біженців, які прибули до Італії та Греції. За задумом, на розподіл 40 тис. мігрантів піде 2 роки. Крім того, країни ЄС домовилися розподілити згодом ще 20 тис. мігрантів, які, за оцінками, прибудуть до Європи.