За 15 років Європа витратила понад 11 мільярдів євро на депортацію мігрантів - ЗМІ

Країни Євросоюзу, а також Норвегія, Швейцарія та Ісландія, сукупно з 2000 року витратили 11,3 мільярда євро на депортацію мільйонів нелегальних мігрантів з країн третього світу, свідчить дослідження, проведене журналістським консорціумом Migrants' Files, передає РИА Новости.

За даними авторів, на депортацію одного нелегала в середньому було витрачено 4 тисячі євро.

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Як стверджують в Migrants' Files, зі свого боку, за вказаний період незаконні мігранти сумарно заплатили контрабандистам за переправлення до Європи 15,7 мільярда євро.

З січня по травень 2015 року понад 100 тисяч біженців перетнули на судах контрабандистів Середземне море, діставшись до берегів Європи. З них понад 1,8 тисячі потонули, йдеться в дослідженні.