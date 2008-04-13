У ”Великої сімки” народився 100-денний план боротьби з кризою

Голови центробанків і міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) розробили 100-денний план боротьби з кризою на фінансових ринках світу, повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство Bloomberg.

План вимагає від фінансових компаній повністю відобразити у своїх піврічних звітах найбільш ризиковані інвестиції. Крім того, влада G7 рекомендувала компаніям "чесно оцінити" вартість своїх активів і залучити стільки капіталу, скільки потрібно для уникнення краху.

Міністри і голови цетробанків також висловили заклопотаність з приводу обвалу курсу долара, що триває. У їх спільній заяві відзначено вплив різких стрибків курсів валют на економічну ситуацію у світі в цілому. Разом з тим, конкретних пропозицій про інтервенцію на валютних ринках, що на них очікували багато експертів, висловлено не було.

З часу останньої зустрічі фінансистів G7 у лютому долар впав щодо євро на 8 відсотків до історичного мінімуму. Минулого тижня євро коштував 1,59 долара.

У заяві G7 наголошується, що темпи економічного зростання у світі можуть ще більше сповільнитися через розростання фінансової кризи. "Ми оптимістично дивимось на наші економіки, проте короткострокові перспективи виглядають не кращим чином", - наголосили учасники організації.

Рада G7 збирається кілька разів на рік для обговорення поточної ситуації у світовій економіці і перспектив її розвитку в майбутньому. До складу організації входять міністри фінансів і голови ЦБ США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії і Канади.