Єгипет завдав авіаудари по позиціях "Ісламської держави" на Синаї

Як зазначає агентство Рейтер, авіаудари були нанесені в ході повторної операції армії Єгипту нападу екстремістів з місцевого відділення ІД на блокпости єгипетської армії і МВС в околицях міст Рафах і Шейх-Зувейд, що відбулися в середу.

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Під час нападів загинули 60 єгипетських військових, передає РИА Новости.

В ході повторної спецоперації єгипетських силовиків у середу були ліквідовані більше 100 терористів. Основна маса бойовиків була знищена з повітря, ракетними ударами з вертольотів і штурмовиків єгипетських ВПС.