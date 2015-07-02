Єгипет завдав авіаудари по позиціях "Ісламської держави" на Синаї
15:31, 02 липня 2015Світ
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Армія Єгипту в четвер завдала авіаударів по позиціях ісламістів на півночі Синайського півострова, ліквідувавши 23 бойовиків, повідомили представники служб безпеки країни.
REUTERS
Як зазначає агентство Рейтер, авіаудари були нанесені в ході повторної операції армії Єгипту нападу екстремістів з місцевого відділення ІД на блокпости єгипетської армії і МВС в околицях міст Рафах і Шейх-Зувейд, що відбулися в середу.
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Під час нападів загинули 60 єгипетських військових, передає РИА Новости.
В ході повторної спецоперації єгипетських силовиків у середу були ліквідовані більше 100 терористів. Основна маса бойовиків була знищена з повітря, ракетними ударами з вертольотів і штурмовиків єгипетських ВПС.
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