Путін вимагає проаналізувати "виклики та ризики" для Росії від західних санкцій

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на засіданні російської Ради безпеки.

«Нам потрібно відповідним чином, звичайно, на все це реагувати, вживати додаткових системних заходів на всіх ключових напрямках. Насамперед необхідно в короткі строки провести аналіз усього спектру потенційних викликів і ризиків: і політичних, і економічних, і інформаційних, й інших – і на основі цього скорегувати стратегію національної безпеки Росії», - сказав Путін.

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За його словами, з урахуванням оновленої стратегії національної безпеки мають бути актуалізовані документи стратегічного планування, що діють і розробляються. Крім того, у разі необхідності треба буде внести уточнення й до концепції зовнішньої політики, й до засад комплексної політики Росії на теренах СНД, додав він.

Президент РФ заявив, що російський стратегічний курс на зовнішньополітичному напрямку залишається незмінним. «Ми відкриті для рівноправного співробітництва, для колективної роботи з ключових питань міжнародного порядку; будемо й надалі будувати відносини з партнерами на принципах поваги та взаємного врахування інтересів – зрозуміло, без шкоди для власного суверенітету й національної безпеки», - сказав Путін.

За його словами, як і раніше, Росія виступає за активний розвиток економічної інтеграції на теренах СНД, за розширення політичних, ділових та гуманітарних зв'язків із країнами Шанхайської організації співробітництва і БРІКС.