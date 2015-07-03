У Вірменії порушили кримінальну справу через розгін мітингу у Єревані

Особами, які підозрюються у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні професійній діяльності журналістів та навмисному псуванні чужого майна, виступають співробітники поліції, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Слідство вважає, що поліцейські застосували насильство щодо протестувальників і журналістів [...], завдаючи тілесних ушкоджень, псуючи і знищуючи відеозаписувальні пристрої".

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Відомство розраховує перевірити матеріали ЗМІ, відео- та аудіозаписи про "спеціальні заходи, які були здійснені 23 червня з метою припинення ходи".

Протести в Єревані проти підвищення тарифів на електроенергію тривають більше тижня. Вранці 23 червня поліція застосувала силу при розгоні акції. Постраждали щонайменше 20 осіб – демонстранти і поліцейські.

Згодом влада країни погодилася провести аудит в компанії «Електричні мережі Вірменії», щоб з'ясувати, наскільки виправдане підвищення цін на електроенергію приблизно на 16%. На час перевірки, яка, як очікується, займе від трьох місяців до півроку, тарифи будуть заморожені.