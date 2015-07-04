У Лівії в результаті теракту загинули п'ять осіб

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Інцидент стався в місті Дерна відразу після зіткнень місцевих угруповань, що контролюють місто, з бойовиками "Ісламської держави".

"П'ятнадцять чоловік також постраждали, серед них жінки і діти", — наводить агентство витяги з місцевих ЗМІ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики угруповання "Ісламська держава" розмістили в інтернеті відео вбивства 12 осіб, що ймовірно належать до угруповання "Армія ісламу".