У Лівії в результаті теракту загинули п'ять осіб
03:47, 04 липня 2015Світ
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Щонайменше п'ятеро людей загинули і 15 постраждали в результаті вибуху замінованого автомобіля на сході Лівії.
Інцидент стався в місті Дерна / AP Photo
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
Інцидент стався в місті Дерна відразу після зіткнень місцевих угруповань, що контролюють місто, з бойовиками "Ісламської держави".
"П'ятнадцять чоловік також постраждали, серед них жінки і діти", — наводить агентство витяги з місцевих ЗМІ.
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Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики угруповання "Ісламська держава" розмістили в інтернеті відео вбивства 12 осіб, що ймовірно належать до угруповання "Армія ісламу".
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