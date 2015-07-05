Протести в Єревані: поліція заявила, що не прийме ультиматум активістів
Правоохоронні органи Вірменії прокоментували ультиматум, пред'явлений у неділю протестувальниками, які вже близько двох тижнів виступають проти підвищення тарифів на електрику.
Заступник начальника поліції Єревану Валерій Осіпян заявив, що правоохоронні органи не дозволять просувати барикаду, споруджену маніфестантами на проспекті Маршала Баграмяна, до президентського палацу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Раніше протестувальники заявили, що у разі, якщо до вечора понеділка їхні вимоги не будуть виконані, вони почнуть акцію "Крок уперед", просуваючись на крок ближче до президентського палацу.
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Учасники масових акцій протесту вимагають скасувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію на 16%, знизити, за можливістю, вже існуючі тарифи і притягнути до відповідальності поліцейських, які застосували насильство під час розгону маніфестантів 23 червня.