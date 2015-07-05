Протести в Єревані: поліція заявила, що не прийме ультиматум активістів

Заступник начальника поліції Єревану Валерій Осіпян заявив, що правоохоронні органи не дозволять просувати барикаду, споруджену маніфестантами на проспекті Маршала Баграмяна, до президентського палацу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше протестувальники заявили, що у разі, якщо до вечора понеділка їхні вимоги не будуть виконані, вони почнуть акцію "Крок уперед", просуваючись на крок ближче до президентського палацу.

Читайте такожУ Вірменії порушили кримінальну справу через розгін мітингу у Єревані

Учасники масових акцій протесту вимагають скасувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію на 16%, знизити, за можливістю, вже існуючі тарифи і притягнути до відповідальності поліцейських, які застосували насильство під час розгону маніфестантів 23 червня.