Голова Ради Федерації не вважає Україну назавжди втраченою для Росії

"Чи втратили ми Україну назавжди? Думаю, що, звичайно ж, ні", - заявила вона в інтерв'ю Комсомольской правде. "Все-таки те, що нас пов'язує, сильніше того, що нас роз'єднує", - зазначила голова ради федерації.

Матвієнко впевнена, що Україну і Росію пов'язують спільна історія, культура, віра, людські, родинні зв'язки", а українці "ще не усвідомили до кінця, що Україна стала розмінною монетою у вирішенні геополітичних інтересів кількох держав".

Голова Ради Федерації підкреслила, що в Росії "критика київської влади, їх дій не супроводжується ворожим ставленням до українського народу. Немає нагнітання антиукраїнських настроїв".

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На думку Матвієнко, в Україні при зовнішній підтримці спровокували "русофобські настрої".

Також російський політик переконана, що люди в Україні вже відчувають себе "обдуреними". За її словами, "люди на майдані пов'язували свої «евроочікування» з тим, що їм завтра відкриють кордони, пенсії, зарплати будуть як в Європі".

Замість цього, як стверджує керівник Радфеду, дії української влади стали причиною катастрофічної ситуації в економіці.

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Також, Матвієнко поскаржилася на відсутність російських політиків на українських телеканалах, які могли б представляти сторону РФ. "Подивіться наші ток-шоу політичні. Ми даємо можливість представникам України виступати, сперечатися. Хоч на одному українському каналі хоч один російський політик за цей час був?", - заявляє Матвієнко.

Як повідомляв УНІАН, у Раді Федерації РФ вважають, що події у Вірменії схожі на український Майдан, але спровоковані російським бізнесом.