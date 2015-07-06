ВПС Іраку ліквідували майже 40 бойовиків ІД в провінції Салах-ед-Дін

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на курдську телекорпорацію Rudaw.

Літаки ВПС Іраку нанесли авіаудари по бойовиках угруповання "Ісламська держава" (ІД) в провінції Салах-ед-Дін, знищивши 39 ісламістів.

Авіаудари були завдані по бойовиках поблизу бази Шпіхер поруч з Тикритом.

"Іракські ВПС завдали ударів по бойовикам ІД на південному сході від столиці провінції Салах-ед-Дін міста Тікріт, завдавши серйозних втрат силам угруповання в районі. Багато із знищених бойовиків — іноземці", — наводить текст заяви міністерства оборони Іраку телекорпорація.

Читайте такожЄгипет завдав авіаудари по позиціях "Ісламської держави" на Синаї

Терористичне угрупування "Ісламська держава" є на сьогоднішній день однією з головних загроз світовій безпеці. За три роки терористам вдалося захопити значні території Іраку і Сирії. Крім того, вони намагаються поширити свій вплив у країнах Північної Африки, зокрема в Лівії.

За різними оцінками, контрольована ІГ територія сягає до 90 тисяч квадратних кілометрів — терористи оголосили про створення так званого "Халіфату" з власними законами та органами влади. Дані про чисельність екстремістської організації теж варіюються — від 50 до 200 тисяч бойовиків.