Оголошено екзит-поли на парламентських виборах в Італії
20:08, 14 квітня 2008Світ
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У Берлусконі невелика перевага
|Сильвіо БЕРЛУСКОНІ
Згідно з опитуваннями, за блок Берлусконі в нижній палаті парламенту проголосували 42% опитаних, а у верхній палаті - 42,5% опитаних. Основні опоненти блоку 71-річного медіамагната, лівоцентристський блок під керівництвом екс-мера Рима Вальтера Вельтроні, одержали 40% голосів у нижній палаті і 39,5% - у верхній. Опитування має статистичну похибку 2%, передає Associated Press з посиланням на місцеве телебачення.
Вибори до італійського парламенту відбулися достроково - в січні 2008 р. колишній прем`єр-міністр Романо Проді подав у відставку, одержавши від парламентаріїв вотум недовіри.
Берлусконі двічі очолював італійський уряд, востаннє - до травня 2006 р.
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