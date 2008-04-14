Оголошено екзит-поли на парламентських виборах в Італії

За попередніми даними опитувань на виході з виборчих ділянок (exit polls), на парламентських виборах в Італії правоцентристський блок екс-прем`єра країни Сільвіо Берлусконі виграє з невеликою перевагою в обох палатах італійського парламенту.

Згідно з опитуваннями, за блок Берлусконі в нижній палаті парламенту проголосували 42% опитаних, а у верхній палаті - 42,5% опитаних. Основні опоненти блоку 71-річного медіамагната, лівоцентристський блок під керівництвом екс-мера Рима Вальтера Вельтроні, одержали 40% голосів у нижній палаті і 39,5% - у верхній. Опитування має статистичну похибку 2%, передає Associated Press з посиланням на місцеве телебачення.

Вибори до італійського парламенту відбулися достроково - в січні 2008 р. колишній прем`єр-міністр Романо Проді подав у відставку, одержавши від парламентаріїв вотум недовіри.

Берлусконі двічі очолював італійський уряд, востаннє - до травня 2006 р.